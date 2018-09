Gigantesco: resultados dos jogos de sexta no Jarcan's

O primeiro dia após a abertura do Jarcan's 2018 em Laranjeiras do Sul foi um sucesso.

As galerias de fotos da abertura e dos jogos de hoje:

Abertura

Jogos manhã

Jogos tarde

Confira abaixo o resultado dos jogos de hoje (7):

08:00 BOCHA ASPM - Catanduvas 3 x 0 Candói

08:00 BOCHA ASPM - Cantagalo 2 x 1 Virmond

08:00 FUT. SETE AABB - Cantagalo 0 x 1 Foz do Jordão

08:00 FUT. SETE LAGO - Nova Laranjeiras 6 x 0 Virmond

08:00 HANDEBOL LARANJINHA - Quedas 23 x 16 Guaraniaçu

08:00 VOLEIBOL FASE - Guaraniaçu 2 x 0 Quedas

08:00 PRAIA LAGO - Cantagalo 21 x 10 Virmond

08:30 PRAIA LAGO - Porto Barreiro 2 x 21 Pinhão

08:30 FUTSAL LARANJÃO - Ibema 2 x 7 Guaraniaçu

08:30 FUTSAL SANTANA - Cantagalo 8 x 2 Guaraniaçu

09:00 PRAIA LAGO - Marquinho 3 x 21 Candói

09:00 FUTEBOL IGUAÇU - Candói 2 x 1 Virmond

09:00 FUTEBOL OPERÁRIO - Foz do Jordão 1 x 2 Cantagalo

09:00 FUT. SETE AABB - Candói 1 x 0 Quedas

09:00 FUT. SETE LAGO - Porto Barreiro 0 x 5 Catanduvas

09:00 HANDEBOL LARANJINHA - Candói 21 x 9 Cantagalo

09:00 VOLEIBOL FASE - Pinhão 2 x 0 Cantagalo

09:30 FUTSAL LARANJÃO - Cantagalo 10 x 2 Porto Barreiro

09:30 FUTSAL SANTANA - Nova Laranjeiras 8 x 1 Porto Barreiro

09:30 PRAIA LAGO - Virmond 5 x 21 Guaraniaçu

10:00 VOLEIBOL FASE - Candói 0 x 2 Catanduvas

10:00 HANDEBOL LARANJINHA - Rio Bonito 28 x 18 Nova Laranjeiras

10:00 FUT. SETE AABB - Campo Bonito 2 x 2 Rio Bonito

10:00 FUT. SETE LAGO - Goioxim 0 x 2 Ibema

10:00 PRAIA LAGO - Candói 21 x 18 Quedas

10:30 PRAIA LAGO - Pinhão 19 x 21 Laranjeiras

10:30 FUTSAL SANTANA - Foz do Jordão 3 x 1 Campo Bonito

10:30 BOCHA ASPM - Nova Laranjeiras W x O Espigão Alto

10:30 BOCHA ASPM - Campo Bonito x Rio Bonito

10:30 FUTEBOL IGUAÇU - Guaraniaçu 3 x 1 Marquinho

10:30 FUTEBOL OPERÁRIO - Pinhão 2 x 1 Rio Bonito

10:30 FUTSAL LARANJÃO - Campo Bonito 7 x 1 Espigão Alto

11:00 FUT. SETE LAGO - Espigão Alto 0 x 0 Marquinho

11:00 HANDEBOL LARANJINHA - Guaraniaçu 22 x 13 Candói

11:00 VOLEIBOL FASE - Guaraniaçu 2 x 0 Rio Bonito

11:00 PRAIA LAGO - Cantagalo 21 x 8 Virmond

11:30 PRAIA LAGO - Ibema 13 x 21 Pinhao

13:00 BASQUETE APAE - Guaraniaçu 44 x 45 Quedas - ÚNICO Masc

13:00 BOCHA ASPM - Laranjeiras 3 x 0 Quedas - GRUPO A Masc

13:00 BOCHA ASPM - Virmond 0 x 3 Foz do Jordao - GRUPO D Masc

13:00 FUT. SETE AABB - Cantagalo 2 x 1 Virmond - GRUPO E Masc

13:00 FUT. SETE LAGO - Foz do Jordão 0 x 0 Nova Laranjeiras - GRUPO E Masc

13:00 HANDEBOL LARANJINHA - Quedas 13 x 14 Cantagalo - ÚNICO Fem

13:00 VOLEIBOL FASE - Virmond 0 x 2 Quedas - GRUPO A Masc

13:00 PRAIA LAGO - Candói 21 x 11 Porto Barreiro - GRUPO A Fem

13:30 PRAIA LAGO - Virmond 2 x 21 Guaraniaçu - GRUPO B Fem

13:30 FUTSAL LARANJÃO - Pinhão 6 x 2 Foz do Jordao - GRUPO C Masc

13:30 FUTSAL SANTANA - Catanduvas 4 x 1 Pinhão - GRUPO C Fem

14:00 PRAIA LAGO - Pinhão 8 x 21 Quedas - GRUPO C Fem

14:00 VOLEIBOL FASE - Candói 2 x 1 Pinhão - GRUPO B Masc

14:00 FUT. SETE AABB - Candói 0 x 1 Catanduvas - GRUPO D Masc

14:00 FUT. SETE LAGO - Quedas 3 x 1 Porto Barreiro - GRUPO D Masc

14:00 FUTEBOL IGUAÇU - Porto Barreiro 0 x 3 Nova Laranjeiras - GRUPO C Masc

14:00 FUTEBOL OPERÁRIO - Laranjeiras 7 x 0 Espigão Alto - GRUPO A Masc

14:00 HANDEBOL LARANJINHA - Quedas 27 x 19 Cantagalo - GRUPO B Masc

14:15 BASQUETE APAE - Cantagalo 73 x 66 Pinhão - ÚNICO Masc

14:30 FUTSAL LARANJÃO - Nova Laranjeiras 1 x 1 Catanduvas - GRUPO C Masc

14:30 FUTSAL SANTANA - Quedas 4 x 3 Candói - GRUPO C Fem

14:30 PRAIA LAGO - Porto Barreiro 21 x 18 Laranjeiras - GRUPO A Fem

15:00 VOLEIBOL FASE - Laranjeiras 0 x 2 Cantagalo - GRUPO A Masc

15:00 FUT. SETE AABB - Marquinho 1 x 1 Guaraniaçu - GRUPO B Masc

15:00 FUT. SETE LAGO - Ibema 2 x 2 Pinhão - GRUPO C Masc

15:00 HANDEBOL LARANJINHA - Guaraniaçu 20 x 21 Candói - GRUPO B Masc

15:30 BOCHA ASPM - Candói 2 x 1 Goioxim - GRUPO C Masc

15:30 BOCHA ASPM - Espigão Alto w x 0 Guaraniaçu - GRUPO B Masc

15:30 BASQUETE APAE - Guaraniaçu 2 x 96 Pinhão - ÚNICO Fem

15:30 FUTSAL LARANJÃO - Rio Bonito 0 x 5 Marquinho - GRUPO D Masc

15:30 FUTSAL SANTANA - Goioxim 1 x 2 Marquinho - GRUPO D Fem

15:30 FUTEBOL OPERÁRIO - Catanduvas 1 x 0 Quedas - GRUPO D Masc

16:00 FUT. SETE AABB - Rio Bonito 2 x 3 Laranjeiras - GRUPO A Masc

16:00 VOLEIBOL FASE - Guaraniaçu 2 x 0 Cantagalo - GRUPO B Fem

16:00 HANDEBOL LARANJINHA - Pinhão 9 x 23 Rio Bonito - GRUPO A Masc

16:30 FUTSAL LARANJÃO - Virmond 6 x 7 Goioxim - GRUPO E Masc

16:30 FUTSAL SANTANA - Virmond 2 x 2 Rio Bonito - GRUPO D Fem

16:45 BASQUETE APAE - Pinhão 60 x 69 Guaraniaçu - ÚNICO Masc

17:00 VOLEIBOL FASE - Quedas 2 x 0 Pinhão - GRUPO B Fem

17:30 PRAIA LAGO - Quedas 21 x 10 Marquinho - GRUPO C Masc

18:00 VOLEIBOL FASE - Catanduvas 0 x 2 Laranjeiras - GRUPO A Fem

18:00 PRAIA LAGO - Guaraniaçu 21 x 11 Cantagalo - GRUPO B Masc

18:00 BOCHA ASPM - Laranjeiras 3 x 0 Rio Bonito - GRUPO A Masc

18:00 BOCHA ASPM - Quedas 2 x 1 Campo Bonito - GRUPO A Masc

18:00 BASQUETE LARANJÃO - Quedas 41 x 48 Laranjeiras - ÚNICO Masc

18:30 PRAIA LAGO - Laranjeiras 21 x 4 Porto Barreiro - GRUPO A Masc

19:00 PRAIA LAGO - Quedas 21 x 5 Ibema - GRUPO C Fem

19:00 HANDEBOL LARANJÃO - Laranjeiras 23 x 8 Nova Laranjeiras - GRUPO A Masc

19:30 PRAIA LAGO - Guaraniaçu 21 x 6 Cantagalo - GRUPO B Fem

20:00 PRAIA LAGO - Laranjeiras 21 x 11 Candói - GRUPO A Fem

Colaboração: Educadora.