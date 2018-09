Governo abre concurso para escrivão de Polícia; remuneração é de R$ 5.752,41

O Governo do Estado publicou nesta quinta-feira (6), no Diário Oficial, edital de abertura do concurso público para o preenchimento de 100 vagas para o cargo de escrivão da Polícia Civil, sendo 30 para Curitiba, 20 para a Região Metropolitana Curitiba (RMC) e 50 para o interior do Paraná.

A carga horária é de 40 horas semanais e a remuneração é de R$ 5.752,41. O concurso público foi autorizado pela governadora Cida Borghetti após passar pela análise da Comissão de Política Salarial do Governo do Estado. “Todo esforço foi feito para que pudéssemos anunciar esta concurso para uma área importante da segurança pública”, afirma a governadora.

O secretário de Estado de Segurança Pública, Julio Reis, disse que o concurso vai proporcionar mais eficiência aos trabalhos de investigação realizados pela polícia judiciária.

“Teremos mais escrivães na capital e no interior que darão mais agilidade aos inquéritos que tramitam na Polícia Civil do Paraná, sempre primando pelos serviços prestados à população paranaense. É um importante avanço na segurança pública do Estado”.

Qualquer pessoa com diploma de ensino superior reconhecido pelo Ministério da Educação pode participar do certame, que tem validade de dois anos, a contar da data de publicação do resultado final. As inscrições podem ser feitas a partir das 17h do dia 17 de setembro de 2018 até as 23h do dia 9 de outubro, apenas pela internet, no site da Cops Uel. A taxa é de R$ 120.

Pessoas registradas no Cadastro Único para programas sociais do governo federal ou que sejam membros de famílias de baixa renda podem pedir isenção de taxa de inscrição diretamente no site.

ETAPAS

O concurso será dividido em cinco fases: prova de conhecimentos gerais (objetiva), prova de conhecimentos específicos (objetiva e redação), exame de higidez física, exame de aptidão física e exame de investigação de conduta.

As provas de conhecimentos gerais e de conhecimentos específicos serão realizadas no dia 18 de novembro nos municípios de Cascavel, Curitiba e Londrina. As demais fases poderão ser feitas apenas na capital paranaense. As datas serão divulgadas em edital específico publicado no site.

VAGAS

Do total de vagas para Curitiba (30), 25 são para ampla concorrência, três para afrodescendentes e duas para pessoas com deficiência; das 20 para a RMC, 17 são para ampla concorrência, duas para afrodescendentes e uma para pessoa com deficiência.

Das 50 disponibilizadas no interior do estado, 42 são para ampla concorrência, cinco destinadas para afrodescendentes e três para pessoas com alguma deficiência.

A delegada-chefe do Grupo Auxiliar de Recursos Humanos da Polícia Civil, Luciana de Novaes, lembrou que o último concurso para o cargo de escrivão foi realizado em 2009, sendo que as últimas nomeações aconteceram em 2013. “Agora, com esse novo certame, vamos incrementar os recursos humanos da polícia”, disse.