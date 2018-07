Governo do Paraná convoca professores aprovados em concurso público

A Secretaria da Administração e da Previdência publicou em Diário Oficial o Edital n.º 57/2018, que torna pública a convocação de candidatos remanescentes aprovados e classificados no Concurso Público de Provas e Títulos para provimento no cargo de Professor, realizado em 2013.

Tratam-se dos últimos 91 aprovados no concurso dentro do número de vagas, que agora passarão por exame médico para depois, se estiveram aptos, serem incorporados ao quadro próprio do Estado. A convocação segue a ordem classificatória do concurso.

Os exames acontecem de 19 a 22 de junho em 10 municípios do Estado. “Este chamamento atende aos anseios dos aprovados e que há tanto tempo aguardam serem convocados. É uma demonstração de respeito à categoria”, disse a secretária estadual da educação, Lucia Cortez.

A educação concentra a maior parte do funcionalismo do Estado, com mais de 100 mil pessoas, entre professores e funcionários.

Confira o edital na íntegra:

Informações: AEN.