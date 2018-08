Grave acidente deixa motociclista ferido no centro de Laranjeiras

O danificado no carro envolvido no acidente (Foto: Bombeiros)

Um grave acidente de trânsito foi registrado pelos socorristas do siate perto das 22h40 de ontem em Laranjeiras do Sul.

A colisão envolveu um Ford EcoSport de cor prata e uma motocicleta Honda CG 150 Fan, na Avenida Santos Dumont.

De acordo com os bombeiros, uma vítima do sexo masculino identificado como A. E. C. G. de 20 anos, condutor da motocicleta, estava consciente e orientado, com escoriações em membros superiores (mãos), escoriações em membro inferior direito (patela) e suspeita de fratura no calcanhar direito.

Por fim foi transportado até a unidade hospitalar.