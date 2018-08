Grave acidente em Cantagalo deixa carro partido ao meio

Um dos carros, completamente destruído (Foto: Divulgação/Cantu em Foco)

Um grave acidente de trânsito foi registrado durante a manhã de hoje (6), na BR 277, em Cantagalo.



A colisão envolveu dois veículos, e segundo informações preliminares, duas crianças que estavam no veículo Volkswagen Gol, ficaram desacordadas no asfalto.



Com o impacto, o Gol foi partido ao meio, ficando completamente destruído. A Ecocataratas e Polícia Rodoviária Federal (PRF) estiveram no local, e os feridos foram encaminhados para a Casa Hospitalar em Laranjeiras do Sul.

Até o momento nenhum nome foi divulgado.