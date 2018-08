Grave acidente entre carro e caminhão mata jovem na BR 277

Um grave acidente de trânsito entre um carro e um caminhão deixou um morto no início da noite desta terça-feira (14) na BR 277, em Guarapuava.

De acordo com as informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão ocorreu nas proximidades da Indústria Santa Maria. A colisão também foi atendida pela concessionária da Ecocataratas.

O Instituto Médico Legal (IML) de Guarapuava foi acionado para recolher a vítima fatal, e de acordo com o sistema, a vítima fatal foi identificada como Paulo Roberto Oliveira de Jesus de 38 anos.

Paulo conduzia um Fiat Palio com placas placa de Guarapuava, e seguia no sentido Guarapuava/Cascavel quando invadiu a faixa contrária e bateu de frente com o Scania R440, com placas de Cafelândia que seguia em sua mão de direção no sentido contrário.

Após a colisão, o caminhão saiu da pista e bateu contra um barranco. O condutor do Pálio entrou em óbito no local. O motorista do caminhão ficou ileso e realizou o teste de etilômetro com resultado negativo.

No local é proibido ultrapassagem em ambos os sentidos, aproximadamente 200m da Ponte do Rio Coutinho. Conforme a PRF, o trânsito esteve lento no local do acidente, com a rodovia liberada no sistema “pare e siga”.

De acordo com informações extraoficiais, a família da vítima deste acidente é de Santa Catarina.

Segundo acidente

Um segundo acidente de trâsito também fez uma vítima fatal na noite de ontem em Guarapuava, o jovem Ivo Maurício Martini, de 24 anos, morador do distrito da Palmeirinha. Ainda não há informações oficiais sobre como e onde ocorreu o acidente que vitimou o jovem. Ele chegou a ser encaminhado ao Hospital São Vicente de Paulo, mas não resistiu aos ferimentos.

O corpo de Ivo Maurício foi liberado para a família ainda durante a noite de ontem, pelo Instituto Médico Legal (IML). Ele era acadêmico do Centro Universitário Campo Real. Seu sepultamento será no cemitério do distrito onde morava, em horário a ser designado.

Aos amigos e familiares das vítimas, os sinceros sentimentos da Equipe Correio.