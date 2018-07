Grave acidente frontal mata cinco pessoas na BR 163

Veículo completamente destruído pela colisão (Foto: Divulgação/CGN)

Um grave acidente foi registrado na BR 163, no quilômetro 266, na Vila Ipiranga, entre Marechal Cândido Rondon e Toledo, na madrugada desta terça-feira (26) e deixou cinco pessoas mortas em uma batida frontal.



O automóvel Siena com cinco ocupantes seguia sentido a Toledo, quando o condutor perdeu o controle da direção e atingiu de frente uma caminhonete Ranger.



Com o impacto, três ocupantes do Siena morreram na hora. Uma quarta pessoa que estava no Siena não resistiu aos ferimentos e morreu antes de ser encaminhada ao hospital. Uma criança que também estava no Siena teve graves ferimentos e foi levada ao Hospital Bom Jesus, mas morreu assim que deu entrada na unidade.



Na caminhonete Ranger o motorista teve ferimentos no rosto, mas recusou encaminhamento ao Hospital. A família que estava no Siena é de Blumenau, Santa Catarina e ainda não foi identificada.



A PRF (Polícia Rodoviária Federal) fez o registro do acidente e ficou no local até a retirada dos veículos da pista. O IML (Instituto Médico-Legal) de Toledo fez o recolhimentos dos corpos.

Informações: Catve.