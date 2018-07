Guarapuava: criança de sete anos é vítima de estupro do ex-companheiro da mãe

Policiais militares do 16º Batalhão atenderam uma ocorrência de estupro de vulnerável nessa segunda feira (19), no bairro Morro Alto, em Guarapuava.

A vítima é uma criança de 7 anos. A denúncia foi feita pela mãe, de 44 anos, que percebeu mudanças no comportamento da filha. O nome das envolvidas não foi divulgado.

De acordo com informações do boletim de ocorrência registrado pela PM, a mãe e a criança viveram alguns anos com o suspeito do crime.

Depois deste período, a mãe e o homem terminaram o relacionamento e reataram algumas vezes. Foi quando a mãe começou a notar a mudança de comportamento da filha.

A criança contou para mãe que o homem, por diversas vezes, tentou abusar sexualmente dela, passando a mão em suas partes íntimas.

Quando a polícia foi chamada, a criança repetiu a mesma história para a policial que atendeu o caso.

Com a denúncia, a polícia se dirigiu até a casa do homem, que recebeu voz de prisão e foi conduzido até a 14ª Subdivisão Policial de Guarapuava para prestar depoimento sobre o caso, juntamente com a solicitante e a vítima.

Via: Rede Sul Notícias.