Homem surta e agride a própria mãe em Laranjeiras

O local de atendimento da ocorrência (Foto: Bombeiros/Divulgação)

O Corpo de Bombeiros de Laranjeiras do Sul foi chamado perto das 1h40 de hoje (1°) para dar apoio à Secretaria Municipal de Saúde com um paciente em surto.

Ao chegar no local, Avenida José Martins Pavlak, os socorristas notaram um paciente, A. M. D. S. de 44 anos, muito agitado e agredindo sua mãe, M. M. D. S. de 74 anos.

Ele estava dentro do pátio da residência com os portões cadeados, ao aproximar-se do portão ele acabou por agredir o motorista da Secretaria Municipal.

Devido a complexidade da situação, foi necessário apoio da Polícia Militar (PM), que fizerem presente duas viaturas.

As guarnições adentraram na residência com consentimento do proprietário, mas após alguns minutos, a mãe impediu que os policiais e bombeiros levassem seu filho até o hospital para ser medicado. Ela disse estar assumindo quaisquer responsabilidades.

Diante disso, as guarnições orientaram a mulher à ligar para emergência caso as agressões continuassem.

Informações do Corpo de Bombeiros