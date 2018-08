Homens são presos passando nota falsa em Laranjeiras do Sul

A equipe da Polícia Militar de Laranjeiras do Sul recebeu informação via Copom, de que alguns indivíduos estariam passando nota falsa em uma mercearia na rua Santana. De imediato os policiais foram até o local e feito contato com o senhor G. P. L., que relatou que os indivíduos compraram duas latas de cervejas e apresentaram uma nota de R$ 100 e de imediato percebeu não se tratar de uma nota verdadeira. Dessa forma, ele tentou ganhar tempo ao dizer aos suspeitos que iria trocar a nota e ligou à polícia. Durante este tempo, os autores fugiram do local em uma Saveiro vermelha.

A PM fez buscas seguindo as características dos indivíduos e abordou dois homens. Em revista pessoal, foram encontrados com eles R$ 530 em dinheiro. Neste momento foi feito contato com o solicitante e proprietário da mercearia, que acabou reconhecendo os dois elementos. Questionados sobre o terceiro suspeito, estes disseram que ele os deixou na rua e seguiu sentido Nova Laranjeiras.

Os suspeitos foram encaminhados para a 2ª Cia, onde foi constatado que R$ 100 que estava no bolso de um deles era falso, bem como a que foi repassada na mercearia. Os policiais informaram sobre o caso à Polícia Federal, responsável pelo crime de moeda falsa.

Um dos suspeitos disse ter recebido as notas falsas do suspeito que fugiu, pois este devia a ele.