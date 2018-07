Hospital São Lucas recebe R$ 188 mil em novos equipamentos

Na foto, da esquerda para direita, vereadores João Batotti e Alex Schroeder; Dr Tadeu Svartz, assessor do deputado Diego, Odair de Jesus, Dr Isac, conselheira Sirlene Svartz, secretário Scarpari, diretora administrativa Arlini Musse, Tere Penafiel e representante do deputado Diego (Foto: Polliana Gurnaski)

Ontem (5), em cerimônia interna às 14 horas, o Centro Médico São Lucas recebeu o valor de R$ 188 mil em novos equipamentos hospitalares, através de emenda parlamentar destinada pelo deputado federal Diego Garcia (Podemos-PR).

Com o valor, foi possível realizar a compra de equipamentos como esfigmomanômetro; duas cadeiras de rodas; maca para transferência; monitor multiparâmetros; secadora de roupa hospitalar; calandra de baixa produção; cama "ppp" (pré-parto/parto/pós-parto), entre outros.

"Ao fazer as indicações das minhas emendas parlamentares, priorizei a melhoria da saúde da nossa região. Com a destinação deste recurso para o hospital São Lucas, os pacientes terão mais qualidade em suas consultas e poderão fazer novos tratamentos que antes não eram possíveis sem os equipamentos", afirma Diego Garcia.

LAVANDERIA

Parte desse valor destinado pelo deputado Diego Garcia foi utilizado para compra de uma lavadoura, que proporciona mais agilidade e higiene para lavagem das roupas do hospital. “Esse equipamento é uma grande conquista para o hospital. As roupas sujam são colocadas de um lado e depois de limpas, passa para a secadora, onde são esterilizadas e depois vão para a calanga para serem passadas”, destaca a diretora administrativa, Arlini Ganz Mussi.

Ainda, de acordo com ela, foi realizada todo o processo licitatório para compra dos equipamentos e sobrou um valor de R$19 mil, que foi devolvido ao deputado.

INVESTIMENTO

O presidente do São Lucas, Dr Isac Yamazaki, enaltece que o hospital presta conta à população de todos os recursos advindos do Governo, mostrando que os aparelhos foram todos comprados e estão no local para oferecer um melhor atendimento aos pacientes. “Todos esses recursos são gastos para melhorias dos equipamentos e estrutura do hospital. Agradecemos ao deputado Diego Garcia por nos presentear com esse recurso tão importante para a saúde”, destaca.

ULTRASSONOGRAFIA

O secretário de Saúde de Laranjeiras do Sul, Valdemir Scarpari, que também esteve presente na cerimônia, cita que investimento como esse para a Casa Hospitalar São Lucas beneficia toda a região. “Nós temos vários municípios que precisam de atendimento hospitalar aqui em Laranjeiras. Agora, tem mais Cantagalo. Então, todo recurso aplicado, traz resultados para tantas outras pessoas”, menciona.

Na oportunidade, Scarpari também anunciou que o Governo do Estado liberou um aparelho de ultrassonografia para o Hospital São Lucas.