IBGE se aproxima de publicar edital para novo concurso público

O presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e a direção-geral da Associação e Sindicato Nacional dos Servidores do IBGE (Assibge) estiveram em reunião para tratar de assuntos de interesse do Instituto. O encontro foi realizado na última segunda-feira (14), e entre os tópicos, foi discutida a necessidade de realização do novo concurso IBGE 2018.

O encontro foi marcado a fim de pautar demandas da categoria que, até o momento, não foram atendidas e que serão discutidas em nova reunião com o Ministério do Planejamento, agendada para a próxima semana.

A expectativa é de que, após a reunião, sejam anunciadas a previsão da publicação de autorização para o concurso e a data prevista para o lançamento do edital.

1.800 vagas

O IBGE solicitou ao Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MPDG) a realização de um novo concurso público para provimento efetivo de 1.800 vagas, sendo 1.200 de técnico. Esse cargo é destinado a quem possui o nível médio e tem ganhos de R$ 3.556,85.

As demais 600 vagas solicitadas são para a função de analista, de nível superior. A remuneração nesse caso é de R$ 7.458,49. Os valores já incluem o auxílio-alimentação de R$ 458.

O pedido de concurso IBGE foi protocolado no Ministério do Planejamento no dia 15 de dezembro. De lá para cá foram registradas 23 movimentações. Hoje a solicitação está na Divisão de Concursos Públicos do Planejamento.

Necessidade de efetivo

Enquanto o IBGE negocia com o governo a possibilidade de realizar o concurso IBGE 2018, pois o órgão sofre com a carência de pessoal e as aposentadorias. Na medida em que as demandas de pesquisas no país crescem a cada dia, o quadro de pessoal do IBGE diminui a cada mês.

Dados da Associação e Sindicato dos Servidores do IBGE (ASSIBGE) mostram que 1.900 servidores (38% do quadro atual) estão em abono de permanência, podendo se aposentar a qualquer momento.

Detalhes

· Concurso: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (Concurso IBGE 2016);

· Banca organizadora: A definir;

· Cargos: Técnico; Analista;

· Escolaridade: Nível médio e superior;

· Estados: Nacional;

· Número de vagas: 1.800;

· Remuneração: Até R$ 9 mil;

· Situação: Previsto;

· Previsão para publicação do edital: 2018.

