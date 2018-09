Ideb Paraná: pontuação das séries iniciais bate meta, mas do ensino médio fica longe

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) no Paraná cresceu em 2017 em relação a 2015. O Ministério da Educação divulgou nesta segunda-feira (3) o resultado do índice, que mede a qualidade da educação básica no Brasil.

Nos anos iniciais do Ensino Fundamental, o Paraná obteve a segunda melhor nota do país, 6,5, empatado com Minas Gerais e Santa Catarina. O estado de São Paulo obteve a melhor nota entre os estados, com 6,6, e a média nacional foi de 5,8.

Já nos anos finais do Ensino Fundamental, o Paraná ficou com a quarta melhor nota do país, junto a Rondônia, Mato Grosso e Distrito Federal, com 4,9. A nota paranaense ficou acima da média nacional, que foi de 4,7. Goiás foi o estado da Federação com maior nota: 5,3.

No Ensino Médio, o Paraná obteve nota 4, a quinta melhor do país, juntamente com Rondônia. A média nacional foi 3,8 e o Espírito Santo obteve a melhor nota, 4,4.

“Os resultados do Ideb mostram que os esforços que estamos fazendo na educação têm surtido efeito”, afirmou a secretária estadual da Educação, Lucia Cortez. “Temos trabalhado de forma contínua identificando as fraquezas e buscando evoluir e o resultado pode ser comprovado agora. Ainda há muito a ser feito, mas o resultado positivo do Ideb sinaliza que estamos no caminho certo”, acrescentou.

Para a superintendente da Secretaria de Estado da Educação, Ines Carnieletto, a evolução educacional se mede em médio e longo prazo. “Desde que estabelecemos nosso sistema interno de avaliação em 2012, o Saep, pudemos identificar pontualmente onde estavam as dificuldades e conseguimos evoluir. Os resultados mostram que estamos num crescente, mantendo constância nesta evolução”, disse.

Nos três níveis avaliados, o Paraná registro aumento na pontuação de uma edição para outra da avaliação, desde 2013. Confira a evolução no Estado desde 2005, no gráfico.





PROVAS

Todas as escolas do Paraná participaram da avaliação, que ocorreu entre outubro e novembro de 2017. O Ideb é medido de dois em dois anos e leva em conta a proficiência e a taxa de aprovação das escolas. A próxima avaliação será feita em 2019.

ESTADOS

O ensino médio é a etapa mais crítica, com a meta descumprida em todos os estados. Além de não terem alcançado o índice esperado, cinco estados tiveram redução no valor do Ideb entre 2015 e 2017: Amazonas, Roraima, Amapá, Bahia e Rio de Janeiro. O estado com melhor Ideb, o Espírito Santo, obteve 4,4 pontos, não atingindo a meta de 5,1 para o estado.

Nos anos finais do ensino fundamental, sete estados alcançaram ou superaram a meta proposta para 2017: Rondônia, Amazonas, Ceará, Pernambuco, Alagoas, Mato Grosso e Goiás. A situação melhorou em relação a 2015, quando cinco estados alcançaram a meta. No ano passado, Alagoas e Rondônia somaram-se à lista. Minas Gerais foi o único estado que teve queda do Ideb na etapa de ensino em 2017.

Na análise do Inep, os números mostram avanços importantes, sobretudo nos anos iniciais do ensino fundamental, mas também, algumas preocupações que precisarão ser discutidas no âmbito das escolas.

A autarquia ressalta que será necessário “indispensável apoio e colaboração dos níveis mais elevados de gestão nos municípios, nos estados e no Ministério da Educação, para que o desempenho dos estudantes brasileiros possa seguir uma trajetória de melhoria”.





EVOLUÇÃO DO IDEB NO PARANÁ



