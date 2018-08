Imigrantes venezuelanos chegam ao Paraná amanhã

A sexta etapa do programa de interiorização dos imigrantes venezuelanos abrigados no estado de Roraima teve início ontem (28).

Dos 278 imigrantes que serão interiorizados esta semana, uma parte embarcou às 8 horas de com destino a João Pessoa (71 pessoas), Manaus (63 pessoas) e São Paulo (55 pessoas).

Os outros venezuelanos que aceitaram a transferência sairão de Boa Vista amanhã (30) para abrigos do Rio de Janeiro (25 pessoas), Distrito Federal (4 pessoas) e Goioerê (60 pessoas), no interior do Paraná.

De acordo com a Presidência da República, entre abril a julho deste ano, 820 pessoas foram transferidas de Roraima para sete cidades. A maior parte foi para centros de acolhimento em São Paulo.

O programa do Governo Federal permite que os imigrantes escolham os destinos para refazer a vida no Brasil.

PARANÁ

Os 60 venezuelanos devem chegar ao Paraná amanhã e deverão se instalar em Goioerê, na região noroeste do Estado. O Paraná tem quase 14 mil estrangeiros que trabalham com carteira assinada no Estado.

De acordo com a Secretaria de Estado da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos, desde outubro de 2016 a maio de 2018 foram realizados 4.694 atendimentos e 1.391 cadastros no Centro Estadual de Informação para Migrantes, Refugiados e Apátridas do Estado do Paraná (CEIM).

As pessoas que passaram pelo centro são de 41 nacionalidades, sendo os haitianos, 985, o número principal de cadastros. Os venezuelanos somam 68 cadastros.