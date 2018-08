Impressionante acidente entre três veículos mata uma pessoa em Candói

Um grave acidente de trânsito envolvendo três veículos na BR 373 foi registrado na noite deste domingo (12), no início da serra próximo a comunidade da Paz, em Candói, e deixou uma pessoa morta e duas feridas.

A fatalidade aconteceu por volta das 20 horas, e se envolveram um veículo Fiat Fiorino – caçamba – com placas do Candói e um Fiat Fiorino – furgão – com placas de Curitiba.

As duas Fiorinos bateram frontalmente e, logo em seguida outro veículo – um Jeep Compass com placas de Francisco Beltrão – não conseguiu desviar e colidiu contra os veículos.

O carona da Fiorino com placas de Curitiba morreu no local e o motorista foi encaminhado para o hospital.

O motorista do Fiorino com placas do Candói, também foi encaminhado para o hospital com ferimentos. Já do veículo Jeep Compass ninguém teve ferimentos.

Fonte: Rádio Chopinzinho