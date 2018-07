Impressionante: Bélgica vira o jogo em último lance contra o Japão

O momento do primeiro gol dos japoneses (Foto: Reprodução/JORGE SILVA (REUTERS)/El País)

Bélgica e Japão foi um jogo da Copa do Mundo que surpreendeu os amantes do futebol durante a tarde de hoje (2), no estádio de Rostov. O jogo terminou 3 a 2 para os belgas, que contaram com a virada aos 49 minutos do segundo tempo.

No primeiro tempo, o Japão começou surpreendendo os belgas e pressionou a saída de jogo da equipe de Roberto Martínez, dificultando a troca de passes do seu adversário. A equipe europeia encontrava uma marcação forte dos asiáticos, que conseguiam bloquear os chutes.

O Japão abriu o placar no começo do segundo tempo. Aos dois minutos, Inui puxou contra-ataque e passou para Kagawa. O camisa 10 lançou a bola para Haraguchi, que contou com falha de cobertura de Vertonghen e invadiu a área. Ele teve frieza e chutou cruzado, no canto direito de Courtois.

O segundo gol saiu apenas quatro minutos depois. Após lançamento na área da Bélgica, Kompany afastou a bola, que sobrou para Kagawa. O camisa danço para cima da marcação e passou para Inui, que acertou um lindo chute da entrada da área, sem chances para o arqueiro.

O primeiro gol da Bélgica saiu quase sem querer. Após escanteio na área japonesa, Kawashima afastou de soco e a defesa chutou a bola para o alto. Vertonghen pegou a sobra de cabeça e tentou cruzar, mas mandou de cobertura por cima do goleiro.

O empate veio aos 28 minutos. Hazard cruzou na área, e Fellaini, que entrou no segundo tempo, subiu mais alto do que a defesa japonesa e mandou para o gol.

A Bélgica continuou a tentar cruzamentos na área para levar perigo ao gol japonês. Aos 38, Chadli cabeceou e Kawashima espalmou. Logo em seguida, a bola voltou para a área e Lukaku mandou outra vez de cabeça, mas o goleiro japonês mandou para escanteio.

O gol da vitória belga ocorreu no último lance do jogo. Aos 48, eles puxaram o contra-ataque com De Bruyne depois do escanteio do Japão. O meia do Manchester City tocou para Meunier, que cruzou na área. Lukaku fez o corta-luz e deixou Chadli sozinho para o fundo do gol.

É isso, foi um belo jogo de oitavas de final. Japão jogou muito bem, mas acabou sendo punido no final com o gol belga. Agora está assim: Bélgica e Brasil se enfrentam nesta sexta-feira (6), às 15 horas, em Kazan, pelas quartas de final da Copa do Mundo.

Fonte: ESPN