Incêndio ambiental em Cantagalo quase atinge residências

O Corpo de Bombeiros (CB) de Laranjeiras do Sul foi acionado durante a tarde de ontem (30) para atender um caso incêndio ambiental em Cantagalo.

De acordo com o relato do solicitante, o fogo apresentava riscos as residências próximas do local, Rua João Maria Pacífico, em esquina com a Rua Cinderela.

Acionados perto das 16 horas, os militares prontamente foram até o local onde ocorria o sinistro, porém, ao chegar lá, o problema já havia sido solucionado pelo solicitante.

Ao fim da operação, o solicitante foi orientado. Felizmente ninguém ficou ferido e apenas a vegetação foi consumida. As causas do fogo não foram divulgadas.

Com informações do CB.

Confira a galeria de imagens: