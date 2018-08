Indivíduo mata sogro a tiros em Goioxim

A Polícia Militar (PM) do destacamento do município de Goioxim atendeu uma ocorrência de local de morte no dia de ontem (12).

Às 19 horas, uma equipe da PM foi até a localidade de Cochos, onde segundo a solicitante, seu marido havia efetuado disparos de arma de fogo contra o sogro.

Com a chegada da equipe, foi localizada a vítima, caído a cerca de 100m de sua residência com quatro perfurações, a princípio de arma de fogo, sendo três no tórax e uma na região do pescoço.

A equipe realizou isolamento do local, sendo acionadas as equipes do IML (Instituto Médico Legal) e criminalística para os devidos procedimentos.

Foi realizado patrulhamento a fim de localizar a autoria do crime, porém sem êxito na atividade.

Informações da PM.