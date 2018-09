Inédito: deficiente visual participa de júri em Laranjeiras

Muito se fala atualmente da inclusão de pessoas com deficiência na sociedade. Segundo dados da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) divulgados em 2015 pelo IBGE, 6,2% da população brasileira tem algum tipo de deficiência, seja auditiva, visual, física ou intelectual. Mas e na prática, como funciona? Realmente acontece essa inclusão?

Recentemente aconteceu uma situação inédita no Fórum de Laranjeiras do Sul, onde um membro do Conselho de Sentença, portador de deficiência visual, participou de um júri, e teve todo apoio necessário para dar sua contribuição como jurado. Tanto a defesa quanto o Ministério Público (MP) não se opuseram à sua participação. Carlos Eduardo Pavinato aceitou a tarefa e prestou compromisso legal como jurado.

Conforme destaca o oficial de justiça Mateus Luz, para que Carlos Eduardo pudesse exercer seu papel como jurado da melhor forma possível e da mesma maneira que os demais, Mateus leu em voz alta para ele as duas peças necessárias para o entendimento do caso (denúncia e pronúncia). Além disso, foram providenciadas cédulas de votação para todos os jurados com as palavras SIM e NÃO em braile, para que dessa forma, fosse preservado a identidade de todos os jurados.

DIREITO DE PARTICIPAR

Para que Carlos se sentisse a vontade atuando como jurado, o juiz Dr Alberto Moreira Cortez Neto explica que no momento que ele avisou que tinha a deficiência, foi informado que pela lei não há nenhum impeditivo para ele atuar.

“Apenas indaguei se ele se sentia confortável em participar, pois nesse tipo de caso pode haver a dispensa do jurado por parte do Ministério Público ou defensor do acusado, mas Carlos disse que não haveria problema nenhum. Deixamos ele bem à vontade”, destaca o juiz.

HONRA EM PARTICIPAR

Em entrevista exclusiva ao Jornal Correio, Carlos Eduardo Pavinato, que é servidor público do INSS de Laranjeiras do Sul, conta como foi a experiência. “Eu me senti muito bem. Fico muito feliz em participar e não senti nenhum problema nem desconforto pelo fato da minha deficiência. Foi uma honra poder dar minha contribuição como cidadão”, destaca.