INMET emite alerta de perigo para tempestades de hoje

Laranjeiras do Sul e região amanheceram com o tempo fechado na manhã de hoje (24), e segundo o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar) vem chuva forte por aí.

De acordo com o Simepar, todas as regiões paranaenses serão acometidas por temporais no dia de hoje, inclusive com possibilidade de rajadas de ventos fortes e granizo.

Em Laranjeiras do Sul e região, a chuva só deve dar trégua na madrugada de sábado (25), o que irá causar rápido resfriamento.

ALERTA DE PERIGO

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) também divulgou em seu sistema de previsão um alerta de perigo para o sul do país.

Segundo o aviso de perigo do INMET, as tempestades tiveram manifestação a partir das 3 horas de hoje.

Chuvas entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia serão registradas, com ventos intensos (60-100 Km/h), e queda de granizo.

Ainda de acordo com o sistema, existe o risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.

RECOMENDAÇÕES

Em caso de rajadas de vento o INMET alerta para a população não se abrigar debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas, além de não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Se possível, todos devem desligar aparelhos elétricos e quadro geral de energia. Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Confira aqui o alerta oficial