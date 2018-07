Inscrições para o Prêmio Paraná de Literatura estão na reta final

Os vencedores do Prêmio Paraná de Literatura 2017 Sônia Barros, Marcelo Degrazia e Henrique Schneider conversam com o jornalista Omar Godoy, no auditório da Biblioteca. (Foto: Reprodução/Secretaria da Cultura PR)

As inscrições para o Prêmio Paraná de Literatura 2018 encerram no próximo dia 12. Em sua quinta edição, o concurso da Biblioteca Pública do Paraná seleciona livros inéditos em três categorias: Romance, Contos e Poesia.

O vencedor de cada categoria recebe R$ 30 mil e tem sua obra publicada pelo selo Biblioteca Paraná, com tiragem de mil exemplares. Os premiados também recebem 100 cópias de seus livros e podem, mais tarde, reeditar os trabalhos por outras editoras.

Autores de todo o país podem inscrever seus trabalhos, gratuitamente no site. As obras concorrentes serão avaliadas por uma comissão julgadora formada por um presidente e nove membros (três em cada categoria).

RECONHECIMENTO

O resultado será divulgado até a primeira semana de dezembro. De acordo com engenheiro civil e poeta, Gerson Boldrini de Laranjeiras do Sul, em 2017, ele participou do Prêmio com o livro Sentimento Esmiuçado. “Mesmo que não me classifiquei, acho muito bacana a participação. Quem se classifica, ganha diversos prêmios e muito reconhecimento. Esse ano pretendo me inscrever novamente”, enaltece Gerson.

“O Prêmio Paraná de Literatura já se estabeleceu como uma das principais premiações do país. Não só pelo valor investido, mas principalmente pela qualidade dos livros lançados”, diz Rogério Pereira, diretor da Biblioteca Pública do Paraná e presidente do júri.