Instituições do NRE de Laranjeiras são contempladas com recursos

Ontem (23), as dependências do Colégio Estadual Floriano Peixoto foram palco da assinatura da ordem de serviço para a execução da obra de reparos gerais. Os valores chegam a R$ 108 mil. Na ocasião, a diretora do colégio anfitrião, Maria Eliza Wolf, relatou que este investimento, além dos outros já recebidos, vem ao encontro da necessidade que o colégio tem. Eliza ainda enfatizou que, com este valor, será possível realizar a tão sonhada reforma da quadra esportiva, troca de portas de entrada e pinturas dos muros externos da instituição.

Todas as escolas/colégios do Núcleo Regional de Educação de Laranjeiras do Sul foram contempladas com investimentos. Estes, variaram, podendo ser dos programas ‘Escola 1000’, ‘Conectados’, ‘Reforma Rápida’, ‘Pintando nas Férias’, entre outros.

Os investimentos vem a somar com a melhoria da infraestrutura escolar, levando maior conforto, acessibilidade e qualidade, refletindo diretamente nos resultados de ensino e aprendizagem, visto que o professor e o aluno merecem um ambiente de trabalho e estudo agradável.

O chefe do Núcleo Regional de Laranjeiras do Sul, Lidio dos Santos, agradeceu a presença da FUNDEPAR, representada pelo seu diretor administrativo-financeiro, Professor Nereuvaldo. O representante está a frente de todos os processos de melhorias nas escolas. “Sempre que ele vem, é recurso garantido para as nossas instituições”, enfatiza Lidio.

Ainda de acordo com o chefe do NRE, foi de fundamental importância a parceria que o Núcleo teve com o executivo de Laranjeiras do Sul nos trabalhos de ordem técnica, onde o prefeito Berto Silva cedeu os serviços de engenharia a fim de que está obra pudesse ser realizada com sucesso.

INÍCIO DAS OBRAS

A empresa Solobrasil, vencedora do pregão eletrônico, que é de Vila Velha, no Espirito Santo, iniciará as obras no máximo até o dia 10 de setembro e tem o prazo de 90 dias para sua execução. A comunidade escolar também é convidada a participar no sentido de fiscalizar a aplicação do dinheiro público a fim de que o trabalho seja executado da melhor maneira possível.

O evento contou ainda com a participação dos alunos do colégio Floriano Peixoto, do engenheiro Gustavo Curioni do Fundepar, do vice-prefeito Valdemir Scarpari representando o prefeito Berto Silva, e do vereador Valmir Trindade representando o Legislativo.