JAPS: Guarapuava é campeã do futsal masculino nos pênaltis

(Foto: Henrique Giongo)

As equipes de Guarapuava e Cantagalo disputaram a final do futsal masculino dos Jogos Abertos do Paraná (JAPS), pela tarde de hoje (1°), no ginásio Laranjão.

A partida foi equilibrada durante todo tempo da peleja e acabou terminando com um empate em 2 a 2.

A decisão do título foi feita em disputa de pênaltis, sendo que Cantagalo perdeu duas cobranças e Guarapuava apenas uma, se sagrando a campeã da modalidade.

Infelizmente a decisão foi manchada por uma pequena discussão dos atletas no final das cobranças, forçando com que a entrega das medalhas fosse feita de forma separada.

Confira as fotos: