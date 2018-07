Japs: Laranjeiras e Nova levam medalha de bronze pelo futsal

Estão acontecendo hoje (1º) as finais dos Jogos Abertos do Paraná (Japs) em Laranjeiras do Sul.

No futsal, que foram disputados no ginásio Laranjão, foram definidos os 3º e 4º lugar no msculino e feminino.

Pelo feminino, jogaram União da Vitória e Nova Laranjeiras. O time da Cantu venceu por 5x4, levando a medalha de bronze.

Já pelo masculino, Laranjeiras do Sul disputou o 3º lugar com General Carneiro. Os times da casa venceram por nada mais nada menos que 10x0.

De acordo com o goleiro laranjeirense, Rodrigo Scheis, essa foi uma preparação para sábado contra o Catanduvas, pelo Paranaense Série Bronze.

"Queriamos ganhar os Japs, pois nossso pensamento era o Paranaense, mas hoje fizemos um bom jogo, com placar elástico, coisa que ontem não conseguimos jogar contra Guarapuava", disse.

Segundo ele, nessa semana o treinamento será 'forte' pois o jogo de sábado é considerado uma final para ela, em busca dos três pontos para ficar vivo na Bronze.