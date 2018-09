Jarcans: jogos de bocha tem silêncio e gritaria na hora certa

A bocha, esporte trazido ao Brasil pelos italianos, é uma das modalidades disputadas nos Jarcans 2018. Neste ano, são 14 equipes, sendo três chaves com três equipes e uma com quatro, sendo que Laranjeiras está nessa.

De acordo com o técnico da equipe de Laranjeiras do Sul, Darci Massuqueto, hoje e amanhã acontecem as classificatórias. Oito equipes serão classificados.

No domingo pela manhã serão realizadas as semifinais e na sequência as finais, para definir os primeiros colocados.

Segundo Massuqueto, a bocha é um esporte diferenciado, pois a torcida tem que torcer na hora certa. Quando o competidor estiver com a bocha na mão, o silêncio é total, pois ele precisa se concentrar. “Quando ele joga a bola é que a torcida vibra, faz as cornetagens tradicionais”, conta.

As disputas estão acontecendo nas canchas da ASPM, no bairro Presidente Vargas, em Laranjeiras do Sul.

