Jarcan's: Laranjeiras se esforça mas perde no handebol

Laranjeiras do Sul e Quedas do Iguaçu se enfrentaram, durante a noite de hoje (8) no Laranjão, no handebol masculino, pelo Jarcan's 2018.

Apesar do jogo inteiro Quedas se manter a frente, a partida foi muito disputada por ambas equipes. Infelizmente, ao final da peleja, a pequena discussão alterou os ânimos dos jogadores.

Nada que atrapalhasse o andamento do jogo que acabou com a vitória de Quedas do Iguaçu pelo placar de 20 x 17. Confira as fotos: