Jovem dirigindo embriagado é detido com arma e bebidas

Ontem (22), durante patrulhamento, a Polícia Militar (PM) de Cantagalo avistou um veículo Fiat Strada Working realizando arrancada brusca na Avenida Epaminondas Fritz.

A PM deu voz de abordagem, sendo que foi identificado o condutor como J. S. J. de 22 anos, o qual desceu cambaleando, com forte odor etílico e as vestes desalinhadas do carro.

Os militares solicitaram seus documentos pessoais e do veiculo, ele derrubou no chão, não conseguindo pegá-los, desequilibrando-se e caindo.

Ao ficar em pé, o indivíduo tentou se evadir, assim foi solicitado para que ele colocasse as mãos sobre a cabeça. Porém, não acatou a ordem, resistindo à abordagem, sendo necessário contê-lo com uso progressivo de força e algemas.

O veiculo foi revistado pelos policiais, sendo que foi localizado um copo com bebida, aparentemente vodka com energético, e na caçamba uma caixa de isopor contendo duas garrafas de Vodka Askov, duas latas de cerveja Skol, 10 garrafas de cerveja long neck e uma garrafa de energético Bally .

Ainda no interior do veículo, a PM achou do lado do banco do motorista um revólver Jaguar, indústria argentina, com três munições deflagradas e duas munições intactas. Foi disponibilizado o teste de bafômetro, de forma que o jovem se negou a realiza-lo.

Por fim, foi entregue com autorização do autor os seus pertences pessoais e o veiculo ao seu genitor habilitado na categoria B..

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão e conduzido o senhor J., juntamente com o revólver e as munições, até a 2ª SDP de Laranjeiras do Sul para os procedimentos cabíveis.

Informações da PM.