Jovem laranjeirense é acusado de espalhar "nudes" da namorada

Policiais do Núcleo de Combate aos Cibercrimes da Polícia Civil do Paraná (NUCIBER) juntamente com NUCRIA (Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente), estiveram ontem (2) em Laranjeiras do Sul.

As autoridades realizaram um mandado de busca e apreensão em uma residência do bairro São Francisco, após um registro de Boletim de Ocorrência (BO).

Segundo a solicitação, um jovem – de nome não divulgado – era acusado de espalhar fotos da namorada nua e fotos contendo pornografia com menores de idade.

O departamento iniciou a investigação e, através de rastreamento, chegou comprovadamente ao acusado pelos delitos.

Os agentes apreenderam equipamentos de informática na casa do indivíduo, sendo que este foi ouvido e liberado para posteriormente responder pelo crime.