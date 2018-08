Jovem quedense é encontrada morta com sinais de asfixia

A jovem que foi encontrada morta na residência (Foto: Divulgação/Arquivo pessoal)

A Polícia de Quedas do Iguaçu confirmou a morte de Paola Prado da Silva, de 20 anos, a qual foi encontrada morta em uma residência na tarde de ontem (31).

Auclaci Prado da Silva, mãe da vítima, esteve no IML (Instituto Médico Legal) de Cascavel na manhã de hoje (1º), para liberar o corpo da vítima. Ela acusa o genro de ter assassinado a jovem, e pede que a justiça seja feita.



Segundo ela, o homem asfixiou a jovem e quando a vítima perdeu os sentidos, ele ligou para a sogra relatando que a mulher estava desmaiada.



Ela pediu que ele acionasse o Samu. Quando a Polícia Civil esteve no local para atender a ocorrência, o homem informou que a mulher morreu de overdose de drogas.



A mãe relata que a filha nunca se envolveu com drogas, e ainda diz que o marido agredia a mulher diariamente. Segundo ela, um homem que estava na casa e trocava os vidros da residência informou que o homem teria matado a jovem.

LAUDOS

A jovem foi encontrada com sinais de asfixia, e dessa forma está sendo elaborado um laudo para apurar as causas da morte, já que são várias as hipóteses, como suicídio, overdose ou homicídio.

De acordo com as autoridades, Paola tinha envolvimento com o tráfico de drogas. Suspeita-se ainda que ela tenha engolido pedras de crack com medo de uma abordagem policial, sendo uma das possíveis causas da morte.

Na família da vítima, há indivíduos suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas e também a tia da moça identificada como Jocemara Aparecida Prado da Silva está presa, suspeita de chefiar o tráfico de entorpecentes em Quedas do Iguaçu e responde ainda como sendo mandante da morte do ex-Secretário de Obras Jair de Andrade.

