Uma farmácia foi roubada em Laranjeiras do Sul. Conforme os atendentes e o proprietário relatou à Polícia Militar um homem jovem, de estatura mediana, que vestia blusa vermelha com capuz e calça marrom, entrou no estabelecimento armado e roubou dinheiro. Ele teria levado R$ 150, a maior parte do valor em moedas e fugiu do local.

A PM realizou patrulhamento, mas não conseguiu encontrar nenhum suspeito.