Justiça acata denúncia contra 19 pessoas e afasta servidor do IAP

A Vara Criminal de Laranjeiras do Sul, aceitou denúncia oferecida pelo Ministério Público do Paraná contra 19 pessoas envolvidas em organização criminosa investigada no âmbito da Operação Container por fraudes em licitações de coleta e destinação do lixo em diversas cidades paranaenses.

Na decisão, além de receber a denúncia, o Juízo acatou pedido feito pelo MPPR em que foi requerida a publicidade dos documentos relacionados ao processo penal da operação. Ao conferir nível de acesso público aos autos, a Justiça reconheceu o argumento apresentado pelos núcleos de Guarapuava do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e do Grupo Especializado na Proteção do Patrimônio Público e no Combate à Improbidade Administrativa (Gepatria) de que “inexiste direito à intimidade de cometer crimes”.

Além disso, a Justiça determinou o afastamento do cargo de um servidor do Instituto Ambiental do Paraná (IAP) acusado de fazer parte da organização criminosa.