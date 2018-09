Lançado edital para bolsistas atuarem no ‘Esporte Para Toda a Vida’

A secretaria de Estado do Esporte e do Turismo lançou edital do programa ‘Esporte Para Toda a Vida’, com 286 vagas para bolsistas que atuarão na coordenação administrativa e em supervisão das atividades esportivas. Desenvolvido em conjunto com os municípios paranaenses, o programa leva às cidades práticas esportivas que sejam abrangentes em toda a vida do cidadão, desde a infância até a terceira idade.

O ‘Esporte Para Toda a Vida’ já está em andamento, com bolsistas inscritos no primeiro edital lançado pela Secretaria. O programa tem 250 núcleos em 189 municípios e oferta atividades esportivas supervisionadas, desenvolvidas por bolsistas divididos entre coordenação, supervisão e monitoria, com valores que vão de R$ 600,00 a R$ 2.500,00.

INSCRIÇÕES E VAGAS

As inscrições podem ser feitas até o dia 31 de agosto no Escritório Regional da Secretaria do Esporte e do Turismo onde o município que oferta a vaga pretendida esteja vinculado.

As 286 vagas serão distribuídas da seguinte forma:

- 5 vagas para profissionais de nível superior para coordenação administrativa, cujas atividades serão desenvolvidas na sede SEET, em Curitiba, podendo haver designação para as demais regionais.

- 4 vagas para bacharéis de Educação Física para Supervisão.

- 134 vagas destinadas a acadêmicos de educação física, para atuação direta nos núcleos indicados pelos municípios, sendo um acadêmico por núcleo.

- 143 vagas destinadas a alunos de ensino médio para atuação direta nos núcleos indicados pelos municípios, sendo um monitor por núcleo.

Mais informações junto à coordenação do programa, pelo telefone (41) 3361-7770. Confira o edital no site da Secretaria do Esporte e Turismo.

PINHÃO

Em Pinhão, o projeto que pretende levar práticas esportivas supervisionadas da infância à terceira idade, será lançado na próxima sexta (31).As modalidades desenvolvidas no projeto incluem atletismo, futsal, basquetebol, voleibol e handebol. As atividades do projetos acontecerão nas escolas, academias ao ar livre, mini arena e ginasinho.

O secretário de Esportes, Josoel de Moraes, explica que, para os idosos, o exercício físico regular, proposto por profissional qualificado, ajuda aumentar a capacidade pulmonar e diminuir a perda da densidade óssea e da massa muscular magra que normalmente ocorre à medida que os anos vão passando.

“Além de prevenir as doenças e promover a saúde, a prática de esportes entre crianças e adolescentes é uma forma eficiente de contribuir para o desenvolvimento humano e social, bem como de reduzir os índices de criminalidade. A intenção é integrar programas já desenvolvidos pela secretaria de Esportes com práticas esportivas supervisionadas por profissionais”, disse o prefeito Odir Gotardo.