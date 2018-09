Laranjeiras: acidente gravíssimo mata duas pessoas na BR 277

Um grave acidente de trânsito foi registrado durante a noite de hoje (1º) na BR 277, em frente a Mecânica Guerra, em Laranjeiras do Sul.

O acidente, ocorrido perto das 20h51 no km 455 da rodovia, envolveu um veículo Volkswagen Gol GTS e um Volkswagen Santana, ambos de Laranjeiras do Sul.

A colisão tirou a vida do caroneiro do Gol, Francisco Gabardo, morador da comunidade Passo Liso, e da caroneira do Santana Anita Rech, que trabalhava no Supermercado Marechal.

A pista neste momento está interditada para os trabalhos da PRF (Polícia Rodoviária Federal) e da Ecocataratas. Os socorristas do Siate do Corpo de Bombeiros também atenderam o caso.

Mais informações a qualquer instante.