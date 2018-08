Laranjeiras: Agricultura e Viação recebem novos equipamentos

Os veículos já estão à disposição para os trabalhos das secretarias (Foto: Assessoria)

Ontem (31) pela manhã, as secretarias de Agricultura e Viação de Laranjeiras do Sul foram ‘presenteadas’ com novos equipamentos de trabalho. Para a Agricultura, o prefeito Berto Silva entregou um veículo Pick Up modelo Strada 0km, no valor aproximado de R$ 80 mil. “Essa aquisição ajuda o secretário Celzo Azevedo para trabalhar nos 15 projetos que temos para os agricultores”, destaca Berto.

A Strada ficará à disposição da secretaria de Agricultura e foi adquirida com recursos da secretaria de Estado da Agricultura com contrapartida do município. O Governo do Estado liberou R$ 63.980 e a contrapartida da prefeitura foi de R$ 10.290.

Além da Strada, o prefeito entregou para a secretaria de Viação um rolo compactador, de 15 toneladas valor de R$320 mil aos cofres da prefeitura, com apoio do Governo do Estado. Berto comemora essa conquista, mencionando que é a segunda máquina desse modelo em toda a história de Laranjeiras do Sul.

CAMINHÃO

O caminhão com caçamba basculante, da marca Iveco, no valor de R$ 265.992, foi uma demanda do vereador Carlos Alberto Machado (Magrão), junto com a base que representa o deputado federal Fernando Giacobo em Laranjeiras do Sul. O caminhão fica agora a disposição das secretarias de Agricultura e Viação.

SAÚDE

Para a Saúde também há veículos novos. O secretário da pasta, Valdemir Scarpari, deve receber em breve uma ambulância nova semi UTI e também está sendo equipado na empresa Marco Polo um novo ônibus para a secretaria. “Esse veículo tende a ser um dos melhores do Paraná, se não do Brasil para atendimento dos pacientes”, enaltece o prefeito.