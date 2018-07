Laranjeiras: apreendido adolescente autor de roubo e furto tentado no centro

De acordo com as vítimas, ele trajava blusa cinza com capuz (Foto: Divulgação)

Através de um trabalho intenso de investigações, com auxílio da Polícia Militar (PM), a equipe da Polícia Civil de Laranjeiras do Sul apreendeu o meliante responsável por dois furtos recentes na cidade.

O jovem de 15 anos praticou dois crimes no mesmo dia e foi descrito com as mesmas características pelas vítimas: vestia blusa cinza com capuz, calça de cor clara, tênies e estatura média.

Segundo o delegado Helder Lauria, ele foi encaminhado hoje (27) até a 2ª SDP para ser ouvido sobre os dois fatos, sendo que já foi reconhecido e irá responder por um roubo e um furto tentado.

O jovem está apreendido na delegacia, onde mais testemunhas estão sendo ouvidas, para que então seja encaminhado ao Ministério Público, o qual irá decidir sobre seu destino, se irá ou não para o Cense (Centro de Sócioeducação), conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

O menor, que ainda não tinha passagem pela Polícia, foi identificado pelos investigadores, que em seguida conseguiram seu endereço. A mãe do indivíduo acompanhou todo o processo na delegacia.

OS CRIMES

O rapaz praticou o roubo ontem (26), quando agarrou com força pelo pescoço da vítima, a senhora E. J. M., subtraindo sua bolsa com R$ 10 e um cartão do SUS.

No mesmo dia, a senhora R. P. de S. e L. dos R. relataram que estavam em uma sala de sua empresa de turismo, na Rua XV de Novembro, quando o adolescente entrou no local e subtraiu um notebook que estava em cima da mesa saindo correndo a pé por via pública.

Foi nesse momento que as vítimas pediram ajuda para terceiros que estavam na rua, assim o infrator dispensou o notebook na rua e continuou em fuga sentido igreja Santana não sendo localizado.