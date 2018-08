Laranjeiras busca sair do zero contra Ponta Grossa

Sem pontuar ainda na 2ª fase do Campeonato Paranaense de Futsal Feminino Série Ouro, o time de Laranjeiras do Sul enfrenta hoje, fora de casa, as meninas de Ponta Grossa. A partida está marcada para as 18h30, na capital dos Campos Gerais.

Na nova etapa do estadual, Laranjeiras do Sul é o lanterna e a única equipe sem vencer. Para superar essa marca hoje, nossas meninas terão que superar novamente a baixa do treinador do Paulo César Franco, o ‘Fiapo’. Como já adiantado em outras edições do Correio, Paulo segue sem renovar o contrato e, segundo a cúpula da prefeitura, as negociações seguem. Para a partida de logo mais à noite, o interino Elton Ruths segue no comando da equipe.

Sobre a ausência do treinador, a goleira Ariana diz que o grupo tem procurado manter o foco principal, que é o desempenho bom nos jogos. “É a nossa primeira participação na Série Ouro e já surpreendemos a todos, derrubamos times como Cascavel. A ausência de treinador não nos afeta, antes nem tínhamos técnico. Estamos focadas no Paranaense e nos Jarcan’s, que começam em breve”, disse a atleta.

Para a partida, Elton Ruths terá os desfalques de Elis e Elenice, ambas com lesões no joelho. O restante da equipe viaja para Ponta Grossa.

PARANAENSE DE FUTSAL FEMININO SÉRIE OURO

2ª FASE – 4ª RODADA - HOJE

Ponta Grossa x Laranjeiras do Sul - 18h30

Telêmaco Borba x Guarapuava – 20 horas