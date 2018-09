Laranjeiras: caminhonete é furtada de frente de lanchonete

A Polícia Militar (PM) de Laranjeiras do Sul foi acionada para dar atendimento a um caso de furto qualificado de um veículo, às 22h05 de ontem (8).

Chamada via 190, a equipe se deslocou até uma lanchonete na Rua Marechal Floriano Peixoto onde, em contato com o senhor E. B., ele informou que havia deixado sua caminhonete D-20 de cor preta em frente a lanchonete e se deparou posteriormente que ela tinha sido furtada.

Ele esta sair pela rua Marechal sentido a Avenida Santos Dumont. E em patrulhamento, a equipe logrou êxito em localizar o veículo na BR 158 em frente a solo sul. Diante dos fatos, o veículo foi entregue ao referido proprietário e assim informado quanto aos procedimentos cabíveis.

Segundo a PM, não foi gerado alerta de furto de roubo no veículo, tendo em vista que este foi localizado logo em seguida após o furto. O veiculo não está no nome do senhor E., mas ele possui um contrato de compra e venda informando que o carro é de sua propriedade, sendo que possui as chaves.

Com informações da PM.