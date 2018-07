Laranjeiras: chuvas de abril não atigem nem metade da média histórica; fim de semana deve esfriar

Praça do Cristo Rei em Laranjeiras do Sul. (Foto: Divulgação/Internet)

O tempo seco e com temperatura acima da média para Laranjeiras do Sul e região foram a marca do mês de abril deste ano.

De acordo com informações do Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar) e Insituto Nacional de Meteorologia (INMET), os números refletem com clareza tal cenário. Em 2018, Laranjeiras registrou em torno de 75mm de chuva no mês de abril. A média histórica para o mesmo período em 1979 é amplamente maior, alcançando a marca de 155mm.

Pluviometria em Laranjeiras do Sul (INMET).

“O mês de abril foi seco não somente em Guarapuava, na região central do Paraná, mas em todo o Estado. Nessa época do ano é comum a atuação de massas de ar mais seco e quentes, que se refletem em temperaturas maiores. A ocorrência desse fenômeno é conhecida como veranico. Essa formação é desencadeada por sistemas de alta pressão atmosférica”, disse o meteorologista do Simepar, Samuel Braun, em entrevista ao Portal RSN.

Segundo registros do Sistema, a temperatura média mais fria registada em Laranjeiras, em 2018, ocorreu no dia 5 de abril, com a marca em torno de 14˚C. Nestes primeiros dias do mês de maio, a temperatura média ficou na casa dos 20˚C. O registro mais baixo ocorreu no último sábado (5), com a marca próxima de 18˚C.

Já as previsões para essa semana indicam chuva apenas para sexta feira (11), e temperaturas mais baixas apenas para sábado (12) e domingo (13).