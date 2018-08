Laranjeiras: Del Rey furtado de residência é recuperado pela Polícia

A Polícia Militar (PM) da CIA de Laranjeiras do Sul realizou, perto de meio dia de hoje (27), a recuperação de um veículo roubado durante a madrugada.

A equipe foi informada via central de operações que em frente a chácara Ouro Branco havia um veiculo Ford Del Rey abandonado.

Em consulta ao sistema verificou-se tratar do veículo com alerta de furto, noticiado durante a manhã, o qual foi levado de dentro de uma residência.

A equipe foi até o local, e em contato com o morador da chácara, este relatou que ao sair de sua propriedade se deparou com o carro abandonado com as portas abertas em frente ao seu portão.

O Del Rey foi encontrado aberto e sem chaves, além de estar com a porta do motorista amassada. Diante dos fatos, foi acionado o guincho e ocarro entregue na 2ª SDP para procedimentos cabíveis.

Com informações da PM.