Laranjeiras deve esperar temperaturas próximas de zero para o fim de semana

Frio chega com tudo nesse fim de semana em Laranjeiras. (Foto: Divulgação/Internet)

Hoje (4) o dia amanheceu chuvoso e gelado em Laranjeiras do Sul, sendo que temperaturas de 11.4°C foram registradas, com sensação térmica chegando a 9°C.

Segundo o meteorologista do Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), Cezar Gonçalves Duquia, durante a madrugada, o fluxo de umidade se intensificou entre o norte da Argentina, centro sul do Paraguai e do sul da Bolívia e possibilitou a formação de nebulosidade sobre todas as regiões paranaenses.

Ainda conforme o sistema, o destaque vai para as chuvas intermitentes e baixas temperaturas no sul e sudeste do estado, que devem permanecer com pouca variação durante o dia.

Amanhã (5) as temperaturas permanecem baixas em todo o Paraná, sendo que em Laranjeiras a mínima será de 14°C com previsão certa de chuva a partir das 7 horas.

Porém, o clima deve esfriar mesmo é no fim de semana, sexta (8) e sábado (9), quando a temperatura mínima deve atingir os 3°C na cidade e na região, e sem previsão de chuvas.

Para finalizar, o Simepar prevê que a chuva deve seguir firme até o fechar da noite de hoje e continuar até amanhã.