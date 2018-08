"Laranjeiras é uma cidade muito acolhedora"

Da esquerda para direita, pedagogas Tania e Marlise e diretora do Colégio Laranjeiras, Sirlei, entregando uma lembrança para a intercambista (Foto: Divulgação)

É hora de despedida… A intercambista mexicana Elvira Regalado Herrera, que passou quase um ano em terras brasileiras, está retornando a seu país amanhã (5). Helvira ficou em Laranjeiras do Sul e visitou vários estados do Brasil. De acordo com ela, o Brasil é um país muito diversificado.

“Quando cheguei aqui achei muito interessante essa mistura, têm italianos, alemães, japoneses e outros. Fui muito bem recepcionada em Laranjeiras do Sul, é uma cidade muito acolhedora, pequena, por isso fica fácil de se localizar e ir a qualquer lugar”, destaca Elvira. A jovem conta das suas visitas pelo país.

“Fiz umas viagens aqui no Brasil, mas meu lugar preferido foi Salvador/BH. As praias me agradaram muito, fiquei encantada”, diz.

ROTARY

De acordo com a oficial de intercâmbio de Laranjeiras do Sul, Angela Granemann, receber um intercambista é uma experiência maravilhosa. “Cada ano vêm jovens de diferentes nacionalidades e trazem seus costumes e culturas e levam a nossa cultura para seus países de origem, e isso é o objetivo do Rotary, eles nos trazem o que realmente precisamos entender a nacionalidade. Quem puder receber um intercambista em sua casa ou então mandar seu filho para outro país, afirmo que é uma experiência única”, menciona a oficial.

O presidente do Rotary de Laranjeiras, Luiz Ederson Almeida, explica sobre esse projeto. “O intercâmbio de jovens vem de longa data, realizado pelo Rotary Internacional junto com a Fundação Rotária e o objetivo é levarmos culturas diferentes para esses jovens, buscando assim aproximar países e a geração da paz no mundo. Mandar nossos filhos para fora do país é uma oportunidade que nos abre, enquanto clube, se aproximar e estreitar relacionamento com clubes de outros países, para no futuro, possamos desenvolver projetos e buscar recursos para projetos em conjunto. Agradecemos a visita da Elvira em nossa cidade e ficamos muito felizes porque ela foi muito participativa nas ações do Rotary da nossa cidade”, cita Luiz.

DISTRITO

Angela cita também que agora o Distrito 4640 tem novas regras, sendo que para ser intercambista é preciso ser filho de rotário ou fazer parte da família rotária. “Isso é uma forma de que mais pessoas participem do Rotary”, enaltece.