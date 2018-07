Laranjeiras: frio se mantém apesar do aumento na temperatura

A sensação térmica na manhã de hoje foi de -1°C. (Foto: Divulgação/Internet)

Laranjeiras do Sul e região amanheceram geladas hoje (14), os termômetros locais chegaram a marcar 2°C, com sensação térmica de -1°C.

O frio não surpreendeu tanto assim, porém, contrariou as previsões que haviam sido feitas, as quais marcavam mínima de 4°C.

E pra quem gosta desse clima, o frio não deve passar tão cedo, apesar das temperaturas subirem gradativamente neste fim de semana.

Segundo as previsões do Sistema Meteorológico do Paraná (SIMEPAR), temperaturas de 8°C, 7°C e 10°C são previstas para sexta (15), sábado (16) e domingo (17). As máximas para o fim de semana não passam de 18°C.

Ainda de acordo com o Sistema, o fim do dia de hoje deve ser marcado por chuvas, assim como toda a sexta-feira. Ainda é cedo para prever com certeza absoluta, porém, a chuva deve dar uma trégua apenas no sábado.

Algumas temperauras paranaenses nesta manhã

-1,9 ºC - General Carneiro

1,6 ºC - Guarapuava

-0,8 ºC - Inácio Martins e Palmas

-0,3 ºC - Clevelandia

0,1 ºC - São Mateus

-0,5 ºC -Lapa

3,4 ºC - Cascavel