Laranjeiras: acidente entre três veículos mata criança na BR 277

Um grave acidente de trânsito foi registrado, perto das 23h30 de hoje (8), na BR 277, trevo de acesso a Laranjeiras do Sul.

A colisão envolveu três veículos, e segundo informações extraoficiais, deixou uma criança morta.

Conforme o relato de populares e passageiros da Toyota/Hilux com placas MFU-1725 de Guabiruba-SC, o veículo GM/Ipanema AAC-0102 de Laranjeiras do Sul-PR, fez uma conversão em cima da pista de rolamento no momento em que o veículo GM/Corsa Sedan placas MEM-6139 de Palhoça-SC, veio a colidir violentamente.

Em seguida, a camionete colidiu com o veículo Corsa, com o impacto uma criança de quatro anos que estava no veículo de Palhoça-SC foi ejetada para fora do carro, vindo a falecer a caminho do Hospital.

Ambulâncias e médicos do Siate e Ecocataratas foram rapidamente mobilizadas até o local para socorrer as vítimas, foi necessário inclusive a presença de um caminhão do Corpo de Bombeiros, um desencarcerador precisou ser utilizado no resgate.

A PRF também atendeu a ocorrência.

Colaboração: Educadora.