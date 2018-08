Laranjeiras: grupo de jovens com faca rouba mulher no centro

A Polícia Militar (PM) realizou o atendimento a uma situação de roubo, perto das 20h40 de ontem (21), na Rua Vereador José Ayres de Oliveira, centro de Laranjeiras do Sul.

A equipe foi acionada pela central de operações, e em conversa com a vítima J. R. C., esta informou que estava deslocando a pé na via, juntamente com G. P. C. (sobrinha).

Foi nesse momento quando em sua direção caminhavam seis jovens masculinos, e um deles vestindo blusa vermelha (identificado posteriormente como l. E. M.) anunciou o roubo empunhando uma faca.

Ele dizia contra vítima: "passa tudo que tiver, celular, dinheiro", e em ato contínuo todos os indivíduos saíram caminhando normalmente com o celular da vítima (Samsung J500) e R$ 30.

As equipes, diante das informações, realizaram patrulhamento, sendo que a rotam logrou êxito na abordagem de quatro suspeitos.

As vítimas afirmaram com convicção que l. E. M. (adolescente), l. M. M. (adolescente), E. M. S. e R. F. C. eram os autores do roubo.

Durante revista pessoal nada foi encontrado, no entanto, em buscas no local onde se encontravam os indivíduos, foi encontrada a faca utilizada no crime, bem como o celular da mulher – o dinheiro não foi encontrado –.

Diante dos fatos, todos foram encaminhados para a 2ª SDP de Laranjeiras do Sul para os procedimentos cabíveis.

Foi acionado o conselho tutelar para acompanhar os adolescentes envolvidos.

Com informações da PM.