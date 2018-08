Laranjeiras: meliantes quebram porta e furtam estúdio de tatuagem

A Polícia Militar (PM) do destacamento de Laranjeiras do Sul atendeu um caso de furto qualificado durante a última sexta (17).

A PM foi até a Rua Tiradentes, no Centro, onde em contato com senhor A. F., proprietário do estúdio DNA Artes Tattoo, este relatou que fechou o estabelecimento às 18 horas do dia anterior e que ao chegar nesta manhã às oito horas observou que a porta da frente estava com vidro quebrado.

Dessa forma, ao conferir o local, ele sentiu falta de diversos frascos de tinta para tatuagem, cores diversas, não soube precisar a quantidade, uma pedaleira e um borrifador.

Diante dos fatos, foi realizado patrulhamento nas imediações e a vítima orientada dos procedimentos cabíveis.

Com informações da PM.