Laranjeiras: motociclista sai ferido de colisão contra carro no centro

O local do acidente no momento do atendimento dos socorristas (Foto: Adan Guerra/Educadora/Reprodução)

Um acidente de trânsito foi registrado perto das 14h30 de hoje (30), no centro de Laranjeiras do Sul.

A colisão envolveu um carro e uma moto no cruzamento das ruas Barão do Rio Branco e Diogo Pinto. Um homem, que foi atendido pelos socorristas do Siate, ficou ferido.

Um Volkswagen Gol de cor branca com placas de Porto Barreiro seguia pela Barão do Rio Branco quando cruzou a preferencial e colidiu com uma motocicleta Honda CG 150 Titan de cor prata e placa de Chopinzinho, que vinha pela rua Diogo Pinto.

O condutor da moto foi conduzido pela equipe do Corpo de Bombeiros, com ferimentos leves, para a Casa Hospitalar. A Polícia Militar (PM) também atendeu a ocorrência. Nenhum nome foi divulgado.

Informações do CB.