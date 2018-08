Laranjeiras: Polícia localiza autores do roubo na farmácia Viver Mais

A Polícia Civil, por meio do delegado Helder Lauria, divulgou na tarde de hoje (31) que acaba de elucidar o roubo feito na farmácia Viver Mais.

Os policiais civis conseguiram descobrir a identificação e localizar os autores do roubo do estabelecimento localizado no Bairro Cristo Rei no dia 24 de julho.

Após diversas informações, inclusive repassadas pela Polícia Militar (PM), foram localizados os dois adolescentes que praticaram o roubo, um de 13 anos e outro de 16.

Ambos irão responder pelo ato infracional similar ao roubo, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e serão encaminhados ao Ministério Público para os trâmites legais.

O CRIME

O assalto foi registrado durante a tarde do dia 24 deste mês, perto das 15h45. Na ocasião, os trabalhadores da farmácia foram surpreendidos pelos dois adolescentes. Segundo as vítimas, um dos indivíduos portava uma arma de fogo e o outro uma faca.

Os meliantes levaram R$ 250 em dinheiro de troco do estabelecimento e tomaram rumo ao bairro São Miguel. A Polícia Militar (PM) foi acionada e fez buscas pelos autores. Os dois estavam a pé.

Naquele dia os dois foram descritos como indivíduos do sexo masculino, sendo um de pele morena clara, bigode e moletom verde de capuz, e o outro com moletom preto também com capuz. Um dos indivíduos estava com uma arma de fogo, a qual a vítima relatou parecer uma garrucha .22.

As equipes da PM realizaram patrulhamento sendo abordado um individuo com as características de um dos meliantes, porém a vitima não o identificou como um dos autores.

Ainda durante as investigações, as autoridades colheram informações e até mesmo gravações de câmeras de segurança próximas do local, a fim de reconhecer os indivíduos.