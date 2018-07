Laranjeiras: população em geral receberá vacina contra a gripe

Laranjeirense no momento da vacinação contra a gripe. (Foto: Assessoria)

A campanha nacional de vacinação contra a gripe terminou hoje (22) em todo o país. Dados do Ministério da Saúde apontam que 45,8 milhões de um total de 54,4 milhões receberam a dose.

O principal alerta é entre crianças – o país já contabiliza 44 mortes de menores de cinco anos por complicações relacionadas à gripe. O número é mais que o dobro do registrado no mesmo período do ano passado (14 óbitos).

O último boletim do ministério aponta que, até ontem (21), foram registrados 3.122 casos de influenza em todo o país, 219 do Paraná, com 535 óbitos, 27 do nosso Estado.

Laranjeiras do Sul

Até o dia de hoje, apenas tinham direito à vacina pessoas a partir de 60 anos; crianças de seis meses a cinco anos; trabalhadores da área de saúde; professores das redes pública e privada; mulheres gestantes e puérperas; indígenas; pessoas privadas de liberdade; profissionais do sistema prisional; pessoas portadoras de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições especiais.

Porém, a partir de segunda-feira (25), as doses restantes serão disponibilizadas para a população em geral, e assim que estas acabarem a campanha será finalizada. Para se vacinar contra a gripe, é preciso ter em mãos o documento pessoal, carteira de vacinação e cartão do SUS.