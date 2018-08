Laranjeiras se destaca em campanha de recolhimento de medicamentos

A secretaria de Saúde de Laranjeiras do Sul iniciou no dia 15 deste mês, a campanha que visa tirar de circulação medicamentos em desuso. Laranjeiras foi escolhida como central de recolhimento pela campanha realizada em maio, onde mais de 200 quilos de medicamentos vencidos foram recolhidos.

A campanha visa incentivar o descarte correto de medicamentos que estão vencidos ou que ainda estão dentro do prazo de validade, mas estão encostados nas caixinhas. A ideia é mostrar para a população que estes medicamentos não podem ser descartados de forma aleatória sob risco de prejudicar o meio ambiente e a saúde humana. A coordenadora da Assistência Farmacêutica da Saúde de Laranjeiras, Lidiane Biavati Nielsen, explica como a campanha será desenvolvida.

“Essa ação, lançada pelo Governo do Paraná, tem por objetivo recolher medicamentos vencidos ou em desuso e é muito semelhante àquela que realizamos no dia 05 de maio e recolhemos 210 quilos de medicamentos. Essa campanha veio de encontro com nosso trabalho e nos escolheram como uma cidade piloto para recolher os medicamentos. São só as Regionais de Saúde que foram eleitas para fazer essa ação e algumas cidades que vem realizando um trabalho interessante em relação ao descarte de medicamentos também foram selecionadas, dentre elas está Laranjeiras”, cita Lidiane.

PONTOS DE COLETA

Lidiane informa que em Laranjeiras do Sul existem dois pontos de coleta. Na Unidade da Barão e no Celeste. “Tivemos que elencar dois locais, então esses dois postos escolhidos foram pela facilidade de acesso. A secretaria de Saúde do Estado disponibilizou um dispenser, para que os medicamentos sejam recolhidos e solicitam que os usuários já tragam os medicamentos separados, pois há duas caçapas, uma que colocamos a parte reciclável que seria as caixinhas e na outra parte, colocamos os medicamentos para descarte. Essa caixa não pode ser aberta, então depois que colocamos os medicamentos lá dentro não temos mais como selecionar”, destaca.

QUAIS SÃO OS MEDICAMENTOS?

A farmacêutica explica quais os medicamentos que podem ser entregues nesta campanha de coleta. “Qualquer medicamento que não está mais sendo utilizado, que está vencido ou daqueles usuários que terminaram seu tratamento. Lembrando que essa campanha dura até o dia 15 de outubro”, enaltece.

Portanto, se você tem medicamentos vencidos ou que estão no prazo de validade, mas não são mais usados, faça o descarte correto entregando nos pontos de coleta da campanha, as unidades de saúde da Barão do Rio Branco ou no Celeste.