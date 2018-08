Laranjeiras: Semana Farroupilha 2018 começa sábado

A Semana Farroupilha é um evento festivo da tradicional cultura gaúcha. A razão para tal é a memória da Revolução Farroupilha, movimento que fez que com que a região que hoje compreende a do Rio Grande do Sul se tornasse um estado independente por 10 anos no período imperial do Brasil. Comemorada sempre no mês de setembro, em 2018 as festividades começam cedo em Laranjeiras do Sul: neste fim semana já tem baile, jantar e mateada, ‘tchê’!

A organização dessa vez fica por conta do Centro de Tradições Gaúchas (CTG) Estância do Iguaçu, em parceria com a Associação Cultural Estância do Iguaçu. O responsável que está à frente do CTG é Cleberson Gonçalves. Ele comemora o início das atividades da entidade, recém fundada, já com a Semana Farroupilha.

“Uma das formas de manter viva a tradição gaúcha é através dos festejos farroupilhas. O tradicionalismo é muito forte em nossa cidade e região, por isso elaboramos uma programação com bastante carinho para todas as famílias. Todos estão convidados a participar conosco”, diz Cleberson.

Confira a programação da Semana Farroupilha 2018:

LARANJEIRAS DO SUL

01/09 (sábado) – às 20 horas– Jantar e baile no Iguaçu Tênis Clube, com o Grupo Amantes do Laço. (Somente mesas. Pontos de venda na Eletrolar e Josenil Veículos)

02/09 (domingo) – às 17 horas – Mateada com a chegada da ‘Chama Crioula’ trazida pelos cavaleiros do Rancho Santa Clara, e apresentações na Praça José Nogueira do Amaral.

22/09 – (sábado) às 15 horas – Mostra Cultural no Cine Teatro Iguassu com a participação de várias entidades (a entrada é apenas um quilo de alimento não perecível)

23/09 – (domingo) encerramento da programação com Missa Crioula na Matriz Sant’Ana, às 19 horas.

QUEDAS DO IGUAÇU

15/09 (sábado) – Às 10 horas, abertura com cavalgada e chama Crioulla, no CTG Peleando a Saudade. Às 22 horas, Fandango com Balanço Campeiro.

16/09 (domingo) – Início da programação às 10h30 com missa campeira, seguida de almoço dos rancheiros.

18/09 (terça) – Show gratuito com Mano Lima

19/09 (quarta) – Jantar com apresentações de músicos locais às 21 horas

20/09 (quinta) – Jantar com costelão a fogo de chão às 21 horas

21/09 (sexta) – Show com Missioneiro Atahualpa e Grupos Posseiros no CTG Peleando a Saudade.

22/09 (sábado) – Show com Pedro Ortaça às 21 horas.

22 e 23/09 (sábado e domingo) – Torneio de Laço da Invernada Campeira.